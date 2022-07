Afrijet opte pour les services d'entretien de Pratt & Whitney Canada pour ses nouveaux PW127

(Farnborough 2022) Pratt & Whitney Canada a signé un contrat d'entretien de moteurs avec la compagnie gabonaise Afrijet pour ses trois ATR 72-600 en commande.



Il s'agit d'un plan de maintenance des coûts garantis (PMCG) de 12 ans pour les six PW127. Le motoriste canadien précise que l'un des avions sera propulsé par des moteurs PW127M, les deux autres étant pour leur part destinés à être équipés avec les nouveaux moteurs PW127XT-M.



« Notre PMCG est une solution de gestion des moteurs flexible, à haute valeur, avec un type de paiement "au fur et à mesure" qui aide à sécuriser des coûts d'opération plus bas et simplifie la gestion des opérations de la flotte » a indiqué Irene Makris, Vice-Présidente, Service à la clientèle de Pratt & Whitney Canada.



Lancé lors du salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier, le PW127XT est une nouvelle nouvelle évolution du PW127M qui offre une plus grande fiabilité avec une augmentation de 40% du temps sous aile (intervalles de maintenance portés à 20000 heures), une réduction induite de 20% des coûts de maintenance et un gain en consommation de carburant réduit de l'ordre de 3%.



