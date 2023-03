Aerospace Valley a soutenu 144 projets en 2021-2022

Présentant son bilan pour 2022, le pôle de compétitivité aéronautique Aerospace Valley indique avoir soutenu 144 projets sur la période 2021-2022. Parmi eux, 64 ont été soutenus financièrement, à l'aide de 30,5 millions d'euros d'aides publiques.



Remplissant sa mission de promotion et de soutien de la filière dans le Grand Sud-Ouest, Aerspace Valley a par ailleurs organisé plus de deux cents événements, notamment autour des sujets de décarbonation, de défense et d'émergence de projets.



En 2023, le pôle entre dans sa phase 5, qui couvre la période 2023-2026, et s'attachera à poursuivre ses actions en accompagnant la filière aéronautique et spatiale dans sa transition. Elle présente pour cela six engagements : dynamiser l'innovation, être un acteur régional reconnu sur les plans national, européen et mondial, positionner les acteurs du territoire en pionniers de la transition écologique, accélérer la transformation numérique au profit de la compétitivité, contribuer à la disponibilité des compétences émergentes nécessaires, et enfin contribuer à la croissance et à la sécurisation du futur des filières sur le territoire.



Ses actions se focaliseront donc sur les sujets de décarbonation de l'aviation, d'innovation dans le spatial et de soutien aux initiatives en faveur de l'environnement.



Par ailleurs, dans le cadre du programme France Relance 2030 et en tant que lauréat de l'AMI CMA (Appel à manifestation d'intérêt Compétences & métiers d'avenir), Aerospace Valley mène deux diagnostics du secteur axés sur la mesure des besoins en compétences et ressources humaines du tissu industriel et la cartographie des formations disponibles en Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Des projets de formation seront ensuite initiés pour répondre à ces besoins.