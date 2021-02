Aeronaves T.S.M. commande deux nouveaux CRJ cargo à AEI

Aeronautical Engineers, Inc. (AEI) a signé un contrat avec la compagnie mexicaine Aeronaves T.S.M. (TSM) pour lui fournir deux nouveaux CRJ200 SF (Special Freighter).



Les appareils seront convertis par Commercial Jet à Dothan (Alabama) avec un premier avion (MSN 7708, ex-Expressjet) devant entrer en chantier en mai prochain. Le deuxième appareil (MSN 7679, également ex-Expressjet) sera quant à lui converti à partir du mois de septembre.



Avec ces deux nouvelles conversions, l'opérateur mexicain fondé en 1995 à Saltillo alignera une flotte comprenant 10 CRJ200 SF.



Les programmes de conversion des CRJ100 et CRJ200 avaient été lancés par AEI en 2013, avec un premier avion livré trois ans plus tard. Le CRJ200 SF peut transporter jusqu'à 6,7 tonnes de fret (en fonction des limitations du modèle d'origine) dans un volume cabine de 52,8 m3. Il peut ainsi accueillir huit palettes de 1,55 m x 2,24 m.



(Photo © Aeronaves T.S.M.)