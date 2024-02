Aeroméxico commence à réduire la voilure sur les États-Unis

La compagnie aérienne Aeroméxico a commencé à supprimer des lignes à destination des États-Unis pour son prochain programme de vol. Ces suppressions concernent notamment des dessertes assurées depuis Guadalajara et Monterrey.



Le mois dernier, le Département des Transports des États-Unis (DoT) a annoncé qu'il ne prévoyait pas de renouveler l'immunité antitrust dont bénéficient actuellement les compagnies aériennes Delta Air Lines et Aeroméxico dans le cadre de leur accord de coopération conjointe et notamment pour leurs vols en partage de codes. Le DoT reproche en effet aux autorités mexicaines les profondes modifications de slots sur l'aéroport international de Mexico (AICM) pour favoriser la nouvelle plateforme Felipe Ángeles, une mesure jugée très opaque et anticoncurrentielle.



Le Mexique avait retrouvé sa place en catégorie 1 du programme IASA de la FAA l'année dernière, permettant alors à Aeroméxico d'envisager développer fortement ses dessertes vers les États-Unis dans le cadre de son « Joint Cooperation Agreement » avec Delta Air Lines.



La compagnie aérienne basée à Atlanta vient d'ailleurs de demander au DoT de reconsidérer sa décision, arguant que ni Aeroméxico, ni elle-même, n'avait joué un quelconque rôle dans la réduction des créneaux sur le principal aéroport de la capitale mexicaine. Selon Delta Air Lines, cette décision est « mauvaise pour la politique industrielle, mauvaise pour l'économie américaine, mauvaise pour les communautés locales, mauvaise pour la concurrence transfrontalière et mauvaise pour les intérêts de l'aviation américaine ».



En cas de jugement identique en appel, l'immunité antitrust dont bénéficient actuellement les compagnies aériennes Delta Air Lines et Aeroméxico prendra fin le 26 octobre prochain.



