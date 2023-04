Aerolíneas Argentinas se met aux avions tout cargo

Aerolíneas Argentinas a présenté son premier Boeing 737-800SF lors d'une cérémonie organisée sur l'aéroport international d'Ezeiza à Buenos Aires le 19 avril dernier.



Cet appareil (LN 879, LV-CTC), avec un deuxième avion du même type attendu prochainement, sera opéré pour les besoins d'Aerolineas Argentinas Cargo. La compagnie porte-drapeau argentine renoue ainsi avec les avions dédiés au transport de fret, ayant par le passé opéré avec un 737-300F ainsi qu'avec des appareils Combis (707-320C et 737-200C).



Aerolíneas Argentinas justifie la conversion de ces deux appareils par une forte augmentation de la demande sur le marché du fret et notamment avec le développement du e-commerce.



Les nouveaux 737-800 cargo de la compagnie argentine seront opérés en partenariat avec le groupe argentin Mirgor, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits électroniques. Ils seront déployés entre Buenos Aires et la Terre de Feu.



(Capture © Aerolíneas Argentinas)