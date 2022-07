AerCap reprend cinq Boeing 787-9

(Farnborough 2022) AerCap a décidé d'ajouter cinq Boeing 787-9 à son carnet de commandes chez Boeing.



La société de leasing, déjà plus important client du Dreamliner, compte désormais des engagements pour 125 appareils.



« AerCap est le plus grand client de 787 au monde et nous sommes très heureux de renforcer cette position avec cette commande de cinq avions supplémentaires. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de notre portefeuille, qui consiste à investir dans les actifs de nouvelle technologie les plus demandés, et nous aidera à continuer d'aider nos compagnies aériennes clientes à respecter leurs engagements en matière de durabilité », a commenté Peter Anderson, directeur commercial d'AerCap.



