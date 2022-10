ACIA Aero Leasing place quatre ATR72-500 cargo chez DHL Express pour le marché africain

ACIA Aero Leasing a annoncé la conversion de quatre ATR 72-500 en avion tout cargo pour le compte de DHL Express. Ceux-ci seront exploités par l'opérateur sud-africain Solenta Aviation, qui gère et exploite toute la flotte régionale de DHL Express sur le marché ouest-africain depuis une vingtaine d'années, avec des bases au Gabon, au Togo et en Côte d'Ivoire.



Le premier des quatre appareils a déjà été converti par Springer Aerospace à Sault-Sainte-Marie (Canada) et porte désormais à neuf le nombre total d'avions ACIA en service chez DHL Express.



Les trois appareils restants devraient quant à eux être livrés entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.



« L'ATR 72-500 cargo est le choix optimal pour les opérateurs qui se concentrent sur la construction de flottes régionales flexibles qui offrent la possibilité d'adapter rapidement les opérations court-courriers aux exigences changeantes des clients et de la chaîne d'approvisionnement », annonce le bailleur.



ACIA détient un STC (Supplemental Type Certificate) pour la conversion d'avions ATR de générations plus anciennes en appareils tout cargo, avec plus de 110 exemplaires convertis aujourd'hui en opération dans le monde entier. Pour rappel, ACIA compte actuellement 25 avions de la famille ATR 72 dans son portefeuille, dont six des variantes -600 et 16 des variantes -500.



(Photo © ACIA Aero Leasing )