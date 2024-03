AAR a finalisé l'acquisition de l'activité Product Support de Triumph Group, une transaction valorisée à 725 millions de dollars.



Le rachat de cette activité de maintenance et de réparation de Triumph Group avait été annoncé en décembre dernier suite à la signature d'un accord définitif. Cette activité s'exerce sur cinq sites mondiaux avec un effectif de plus de 700 personnes.



La société MRO indépendante américaine renforce ainsi ses capacités, notamment pour les composants structurels, les accessoires de moteur et de cellule, la remise en état de l'intérieur, les roues et les freins.



Elle étend par ailleurs particulièrement la présence d'AAR dans la région Asie-Pacifique.



(Photo © AAR)