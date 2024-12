REPORTAGE. Le dernier Airbus A350-1000 d'Air Caraïbes, un avion long-courrier qui introduit de multiples nouveautés dans la flotte du groupe Dubreuil

L'arrivée de ce nouvel appareil permet ainsi augmenter de 7% le nombre de sièges de la flotte de l'ensemble du pôle aérien du groupe Dubreuil (qui comprend aussi la compagnie low-cost long-courrier French bee), alors que celui-ci ne cesse de grapiller des parts de marché sur ses destinations face à la grande compagnie nationale. Avec ce nouvel avion, la flotte du groupe Air Caraïbes comprend désormais un total de 20 appareils, dont 13 Airbus A350.



La cérémonie de livraison du nouvel avion (MSN 600, immatriculé F-HAJP) s'est déroulée en présence de Jean-Paul Dubreuil, fervent passionné d'aviation et évidemment moteur du développement de la branche aérienne du groupe familiale vendéen, de ses enfants, de Benoît de Saint-Exupéry (le directeur des ventes d'Airbus Commercial Aircraft), de Marc Rochet (indissociable du succès de la compagnie depuis plus de 20 ans) et de toute la direction du groupe Air Caraïbes.



L'événement était d'autant plus important qu'il venait conclure le processus d'acquisition des A350 lancé en décembre 2013 par le groupe Dubreuil. Pour la petite histoire, l'immatriculation du nouvel A350-1000 d'Air Caraïbes rend directement hommage à Jean-Paul Dubreuil.



Un Airbus A350 configuré à 480 sièges en biclasse, sans classe affaires



C'est une nouveauté pour Air Caraïbes. La compagnie a décidé de ne pas équiper son quatrième A350-1000 d'une classe affaires (Madras), optant pour une configuration biclasse de 480 sièges, la limite autorisée par le certificat de type de l'appareil. Le nouvel avion reprend d'ailleurs le LOPA des deux exemplaires de la compagnie soeur French bee, avec une classe économique premium de 40 sièges (classe Caraïbes) et une classe économique de 440 sièges (classe Soleil). La classe Caraïbes passe en même temps à 8 sièges de front (en 2-4-2), contre 7 (en 2-3-2) pour les autres A350 de la compagnie, une configuration qui n'empiète finalement que sur la largeur des rangées au niveau de la classe avant, le siège en lui-même restant identique. Évidemment, la classe Madras restera toujours proposée sur toutes les destinations d'Air Caraïbes.







Avec cette nouvelle configuration, Air Caraïbes dispose d'un appareil qui répondra aux nouveaux besoins des passagers entre Paris et l'arc antillais tout en offrant la possibilité d'être utilisé par French bee sur la desserte de la Réunion, même si l'avion gardera évidemment la célèbre livrée arborant l'arbre du voyageur de la compagnie.



F-HAJP viendra ainsi augmenter les capacités de la compagnie sur les Antilles durant les deux tiers de l'année, assurant une deuxième ou une troisième rotation quotidienne entre Orly et Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France durant les périodes de pointe. Pour le tiers de l'année restant, il sera déployé sur la Réunion pour le compte de French bee. De plus, le nouvel avion pourra également servir de solution de repli pour chacune des deux compagnies aériennes du groupe en cas de souci technique en fonction de sa disponibilité, un réel avantage opérationnel compte tenu de la taille relativement réduite de leurs flottes, comme le concède Paul-Henri Dubreuil, le Président du groupe Dubreuil.







L'aménagement du dernier A350 d'Air Caraïbes a d'ailleurs été l'objet d'un grand débat au sein du groupe familial, entre la solution triclasse et la solution finalement adoptée. « C'est une nouveauté pour Air Caraïbes, donc nous avons eu beaucoup de questionnements, et nous continuons à en avoir, sur l'évolution de notre clientèle, sur les performances de nos produits et comment nous pouvons optimiser la performance de nos compagnies aériennes » a expliqué Christine Ourmières-Widener, la présidente directrice générale du groupe Air Caraïbes, durant la cérémonie de livraison de l'appareil. « Ce sont des décisions importantes qui ont des impacts sur le long terme, car on ne change pas de configuration tous les jours » a-t-elle ajouté.



Un avion au nouveau standard d'Airbus pour la famille A350



Mais MSN 600 diffère aussi sur d'autres points par rapport aux précédents A350-1000 livrés à Air Caraïbes ou même à French bee. L'appareil dispose d'abord des dernières optimisations au niveau de l'aménagement cabine introduit depuis près de deux ans (configuration NPS, new production standard), avec notamment les quatre pouces gagnés en largeur grâce aux nouvelles parois latérales, offrant ainsi plus d'espace pour les passagers tout le long de la cabine. Le dernier A350-1000 d'Air Caraïbes n'a pas pu être équipé de sièges plus larges pour des contraintes de calendrier, en particulier pour sa classe économique à 10 sièges de front, mais cela confère aux passagers situés côté hublots un espace supplémentaire de l'ordre de 5 centimètres, un avantage qui sera logiquement très apprécié.



Le nouvel appareil est également livré avec une masse maximale au décollage (MTOW) supérieure, tout en bénéficiant d'une masse à vide inférieure (optimisations structurales, nouveaux câblages électriques, recours à plus de matériaux composites...) ce qui se traduit logiquement par des capacités d'emport augmentées, un avantage par exemple depuis l'aéroport de la Réunion. Enfin, cet A350 est également doté des dernières évolutions logicielles au niveau des commandes de vol, avec le dispositif ETOC qui permet de mieux adapter la position des dispositifs hypersustentateurs (becs et volets) à la masse de l'appareil au décollage, avec à la clé un nouveau gain en consommation de carburant.



Muriel Assouline, la directrice générale de la compagnie Air Caraïbes, a indiqué que le nouveau standard de la cabine de l'A350 avait suscité un intérêt certain pour les autres exemplaires du groupe, mais qu'il n'était malheureusement pas proposé par Airbus en rétrofit. Toutes les modifications induites auraient été trop lourdes et donc avec un coût très certainement prohibitif. Quant à la solution ETOC, Muriel Assouline explique que cette optimisation des volets au décollage permettra encore de gagner un petit pourcentage au niveau de la consommation en carburant. « Nous sommes en train de regarder avec les équipes d'Airbus pour voir comment, nous avons un travail extrêmement approfondi sur ce sujet » a-t-elle ajoutée.



Avec son aménagement dense et ces nouvelles caractéristiques, le nouvel A350 d'Air Caraïbes est déjà, en toute logique, le gros-porteur long-courrier le plus efficient de la flotte d'avions commerciaux française, toutes compagnies aériennes confondues, avec une consommation en carburant qui se rapproche des 2 litres aux cents par passager. Cela entraîne de fait une réduction des émissions carbone pour chaque passager, mais aussi par la possibilité de proposer de meilleurs tarifs. « Nous croyons à une aviation raisonnée, raisonnable, mais pas en une aviation où l'on va interdire à des familles de se déplacer. Et dans le cas de nos ultramarins, ils n'ont pas d'autres choix que de se déplacer pour venir faire des études, pour énormément de choses » expose Muriel Assouline qui rappelle aussi que dans le contexte général de l'augmentation du coût de la vie, les familles et la clientèle affinitaire ont plus que jamais besoin du meilleur tarif.



De façon plus général, la direction d'Air Caraïbes s'est montré particulièrement conquise par la famille A350 depuis son introduction en France en 2017. Les performances des appareils sont réelles et se dégradent moins vite avec le temps que pour les avions de la précédente génération. De plus, l'apport des matériaux composites (plus de 53% de sa structure primaire) représente un avantage qui s'est vérifié au niveau de la corrosion durant les premières grandes visites de maintenance.



La cabine en détail



Les 40 sièges de la classe Caraïbes offre un pas minimum de 36 pouces, une largeur de 18 pouces, des écrans tactiles HD de 31cm et de multiples options pour charger ses équipements mobiles (prise secteur, port USB). Les sièges disposent d'un repose-pieds et d'un repose-jambes ainsi que d'un appuie tête ajustable à 4 positions.















Les 440 sièges de la classe Soleil offrent quant à eux un pas minimum de 32 pouces, une largeur de 16,4 pouces, des écrans tactiles HD de 25cm et d'un appui tête ajustable à 4 positions. Des prises PC et USB sont également disponibles pour charger ses équipements électroniques.













La rangée 21 du coté gauche (sièges A-B-C) offrent un espace privatif record, plus que du côté droit.



La rangée 6, derrière la cloison de séparation avec la classe Caraïbes.



La rangée 41 offre la possibilité de voyager à deux avec beaucoup d'espace pour les jambes, juste derrière les portes 3.



La rangée 21 du coté droit (sièges H-J-K), avec une belle vue sur le moteur Trent XWB-97 de Rolls-Royce.







L'équipage du ferry-flight pour Paris-Orly, avec le nouvel uniforme qui sera déployé à partir du mois de janvier.



