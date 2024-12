EME Aero fête ses 5 ans et plus de 500 visites de moteurs pour la famille GTF de Pratt & Whitney

EME Aero, la joint-venture formée par Lufthansa Technik et MTU Aero Engines en Pologne pour l'entretien des réacteurs de la famille GTF de Pratt & Whitney vient de fêter ses cinq ans. Ce centre MRO est un maillon essentiel du réseau MRO du GTF en Europe.



Depuis l'induction du premier moteur le 12 décembre 2019, l'installation a déjà réalisé plus de 500 visites en atelier pour les moteurs PW1100G-JM (famille Airbus A320neo), PW1500G (famille A220) et PW1900G (Embraer E2).



« Nous sommes ravis et fiers du succès remporté par EME Aero et ses plus de 1 100 employés au cours de ces cinq premières années. Ils se sont rapidement développés pour devenir un membre essentiel, efficace et fiable du réseau MRO du GTF », a annoncé Jaap Beijer, vice-président senior des opérations chez MTU Maintenance.



« EME Aero représente une pierre angulaire de la stratégie MRO de Lufthansa Technik, car c'est l'un des plus grands et des plus modernes centres de services MRO pour la famille de moteurs GTF au monde. En optimisant continuellement les processus et en favorisant une culture d'apprentissage et de collaboration, EME Aero garantit un service exceptionnel aux opérateurs de moteurs GTF » a expliqué Derrick Siebert, Vice-Président des Opérations des Services moteurs chez Lufthansa Technik.



Le centre MRO polonais, implanté à Jasionka, à proximité immédiate de l'aéroport de Rzeszow, au coeur de l'Aviation Valley polonaise, doit devenir l'un des plus grands centres de service pour la famille de moteurs GTF, avec une capacité de 450 visites annuelles en 2026. Pour cela, une deuxième cellule d'essai moteur doit être achevée à la mi-2025.