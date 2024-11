L'opérateur estonien Nordica met un terme à toutes ses activités

Nordic Aviation Group (Nordica) a décidé de mettre fin à ses opérations et à celles de sa filiale Regional Jet OÜ (Xfly) après l'échec des négociations avec l'investisseur Lars Thuesen, propriétaire de la compagnie danoise Jettime, en début de semaine.



« Malheureusement, l'investisseur potentiel a annoncé lundi qu'il ne souhaitait pas poursuivre la privatisation en raison des risques excessifs » a expliqué Kadri Land, la présidente du conseil de surveillance de Nordic Aviation Group dans un communiqué. « Par conséquent, le conseil d'administration a informé le conseil de surveillance de sa décision de liquider Nordic Aviation Group et Xfly et de déposer le bilan ».



L'État estonien est le propriétaire exclusif de Nordic Aviation Group et de sa filiale Xfly. Une procédure de privatisation avait été lancée à la fin de l'année dernière pour sortir le groupe estonien de l'impasse financière, multipliant les pertes depuis sa création. Nordica avait essuyé une perte de 19,1 millions d'euros l'année dernière, pour un chiffre d'affaires total de 107 millions d'euros.



Les choses se sont encore aggravées en septembre avec l'annonce de la fin des accords d'affrètements des appareils de Xfly pour les besoins de SAS à partir de novembre, en particulier sur la ligne reliant Tallinn à Stockholm Arlanda.



L'entreprise a déjà informé ses salariés et ses partenaires commerciaux, y compris les bailleurs de ses appareils, de la liquidation. Nordic Aviation Group emploie près de 600 salariés et exploitait une flotte combinée de 13 appareils : 8 CRJ900, 4 ATR 72-600 et un A320.



Nordica avait été créée en catimini fin 2015 pour assurer une mission de service public, à savoir assurer les vols à destination et au départ de Tallinn après la disparition d'Estonian Air. Le groupe se concentrait particulièrement sur des activités d'ACMI depuis 2019.