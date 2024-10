Embraer renforce sa coopération avec l'industrie aérospatiale tchèque

Embraer a signé un accord de coopération industrielle avec le ministère tchèque de la Défense afin de renforcer ses liens avec l'industrie aérospatiale tchèque. L'avionneur brésilien entend ainsi augmenter la part des contributions industrielles et technologiques locales « tout en favorisant l'innovation, en créant des emplois hautement qualifiés et en contribuant à la croissance du secteur aérospatial et de la défense de la République tchèque ».



Pour rappel, le ministère tchèque de la Défense avait entamé des négociations avec Embraer en octobre dernier dans le but de doter ses forces armées de deux C-390, des appareils destinés à accroître ses capacités de transport militaire. Ces discussions concernaient aussi le soutien, la formation des pilotes et des techniciens, la mise à disposition de pièces de rechange et un accompagnement pour la mise en service des appareils. La signature du contrat pour les deux exemplaires devrait intervenir dans les prochaines semaines, avec des livraisons attendues d'ici 2028.



Embraer compte désormais accroître la participation d'Aero Vodochody dans le programme C-390 Millennium, l'industriel tchèque produisant depuis 2011 des éléments de la partie arrière du fuselage, les portes pour les parachutistes et l'équipage, la porte de secours et les écoutilles, la rampe de chargement et le bord d'attaque fixe. L'accord de coopération comprend une augmentation du nombre de pièces qui seront produites par Aero Vodochody pour le programme C-390, mais aussi la mise en place de nouvelles capacités industrielles, avec à la clé la création d'emplois et une croissance de l'industrie aérospatiale tchèque.



L'avionneur brésilien s'est parallèlement rapproché de LOM Praha, l'entreprise publique de maintenance, de réparation et de révision (MRO), pour lui apporter l'expertise nécessaire pour développer ses capacités sur l'avion de transport militaire de nouvelle génération. LOM Praha est notamment reconnu dans le domaine de la modification et la modernisation d'aéronefs, ainsi que dans les solutions de formation pour l'OTAN. Par ailleurs, cet accord permettra également à Embraer et à LOM Praha d'explorer de nouvelles opportunités en matière de services et de support pour le C-390, ouvrant la voie à un éventuel partenariat à long terme.



Enfin, Embraer renforcera sa coopération avec des universités et des instituts de recherche tchèques pour favoriser l'innovation dans les technologies aérospatiales.



La flotte d'avion de transport de la force aérienne tchèque est constituée aujourd'hui de 6 C-295 et 6 Let L-410.