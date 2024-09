Embraer installe un centre de maintenance pour E-Jets au Texas

Dans le cadre de sa stratégie de développement aux Etats-Unis, Embraer vise le Texas. L'avionneur brésilien a décidé d'installer un nouveau centre de services pour E-Jets à proximité du Perot Field Fort Worth Alliance Airport, au Texas. Il lui appartiendra en propre et devrait être opérationnel dès le premier trimestre 2025.



Embraer va en effet rapidement investir un hangar déjà disponible sur le terrain de l'aéroport. Par la suite, un second hangar sera construit, qui devrait entrer en service en 2027. Selon la municipalité de Fort Worth, l'investissement de l'avionneur brésilien devrait s'élever à 57 millions de dollars. Il devrait également permettre la création de 250 emplois (équivalents temps plein) d'ici 2029.



Embraer y voit quant à lui l'opportunité d'augmenter considérablement ses capacités de services aux Etats-Unis, où la flotte d'E-Jets va croissant. En effet, les compagnies du pays commandent régulièrement des E175 pour optimiser leurs opérations régionales - la scope clause reste toutefois un obstacle à la percée de la famille E2 sur le marché.



Embraer précise que son réseau mondial de centres de services compte 80 centres agréés et douze centres en propre. Il ajoute que le choix de Perot Field reste soumis à l'approbation des autorités locales et la mise en oeuvre de mesures d'incitations financières.