Expliseat prend une nouvelle dimension avec l'inauguration de son usine d'Angers

Expliseat a officiellement changé de statut et est devenu une PME industrielle. L'équipementier a inauguré sa toute première usine d'assemblage le 13 septembre. Située à Angers et couvrant une surface de 6 000 m², elle lui permet d'internaliser et d'augmenter ses capacités de production, afin de répondre à l'augmentation de la demande qu'elle a constatée récemment mais aussi à des besoins de certains de ses clients.



Ayant recours à une cinquantaine de fournisseurs dans le monde et faisant jusqu'alors assembler ses fauteuils par un sous-traitant situé à Montauban, Expliseat a décidé de prendre une nouvelle dimension industrielle en prenant en charge elle-même l'assemblage de ses sièges. Ce qui lui permet de mieux contrôler ses flux émane également d'un souhait émis par plusieurs clients, dont Boeing et la SNCF, qui ne voient plus d'un si bon oeil l'externalisation massive de la production. Son choix s'est porté sur Angers en raison...