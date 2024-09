La Russie veut faire revoler ses Boeing 747-400

Faute de mieux, Rossiya Airlines, filiale d'Aeroflot, souhaite réactiver un certain nombre de ses Boeing 747-400 l'année prochaine. L'information a été révélée par l'agence Interfax dans le cadre du 9e Forum économique oriental la semaine dernière à Vladivostok, citant le PDG du groupe Aeroflot Sergei Alexandrovsky.



Rossiya Airlines est la seule compagnie aérienne russe à posséder des 747-400. Elle en a aligné jusqu'à neuf exemplaires, tous provenant de la défunte compagnie Transaero.



Les trois derniers quadriréacteurs de Rossiya, qui disposent encore de certificats de navigabilité valides, avaient été retirés du service l'année dernière, la compagnie russe souhaitant alors simplifier sa flotte de gros-porteurs autour de ses 10 Boeing 777-300/-300ER, des appareils desservant principalement l'Extrême-Orient russe depuis Moscou.



Les 747-400 de Rossiya Airlines étaient quant à eux principalement utilisés pour des vols charters. Ils disposent d'une cabine particulièrement dense (522 sièges).



Pour rappel, l'aviation commerciale russe est directement concernée par les sanctions occidentales mises en place contre la Russie en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont ainsi mis en place un embargo concernant la vente d'avions, de pièces détachées et d'équipements, mais aussi les services d'assurance et de maintenance liés ainsi que toute assistance technique et financière.