La Serbie commande 12 Rafale à Dassault Aviation

A l'occasion d'un déplacement officiel du président Emmanuel Macron en Serbie le 29 août, le pays a signé un accord avec Dassault Aviation portant sur l'acquisition de douze Rafale, de pièces et de services associés. La valeur de l'accord est de 2,7 milliards d'euros.



Cet accord a été signé par Eric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation, et Bratislav Gasić, le ministre serbe de la Défense, en présence des présidents de la République française et de la République serbe, Emmanuel Macron et Aleksandar Vučić.



« Cette décision prise par la Serbie de s'équiper pour la première fois d'un avion Dassault confirme la supériorité opérationnelle du Rafale et son excellente capacité à servir les intérêts souverains d'une nation », a commenté Éric Trappier. Les Rafale ont vocation à remplacer les MiG actuellement en service à partir de 2028. La Serbie a choisi de s'équiper de neuf chasseurs monoplaces et trois biplaces.



Elle est le troisième pays européen en dehors de la France à opter pour l'avion de Dassault, après la Grèce et la Croatie. Le président de la République française a loué un contrat qui permet à la Serbie de « s'arrimer à l'Europe », alors même qu'une certaine retenue demeure puisque le pays n'a pas rompu ses liens diplomatiques avec la Russie.