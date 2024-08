KLM reçoit son premier Airbus A321neo

KLM lance le renouvellement de sa flotte moyen-courrier. La compagnie néerlandaise a réceptionné son tout premier Airbus A321neo le 27 août, immatriculé PH-AXA. L'appareil doit entrer en service mi-septembre sur les destinations européennes de la compagnie, initialement Copenhague, Berlin et Stockholm, puis Paris, Prague et Vienne.



L'A321neo de KLM est aménagé en configuration biclasse de 227 places. La compagnie est restée fidèle à Recaro pour la fourniture de ses fauteuils, et a choisi d'installer 36 R2 pour constituer sa classe affaires européenne et 191 R en classe économique. Recaro précise que le dossier a été conçu spécifiquement pour KLM et comprend un support pour smartphone / tablette, ainsi que des prises USB-C. La tablette du R1 a également été élargie.



Malgré cela, des gains ont été réalisés au niveau du poids du fauteuil, grâce à la suppression de la poche littérature et au choix d'un revêtement en cuir synthétique plus léger. L'équipementier souligne également que les livraisons de sièges ont débuté dès 2023.



Par ailleurs, l'A321neo est équipé d'une cabine Airspace avec des compartiments bagages XL.

KLM indique qu'elle attend trois autres appareils cette année. Tous seront baptisés avec des noms de papillons, conformément à un vote en interne.



Sept milliards d'euros sont investis par la compagnie dans le renouvellement de sa flotte. Alors que les A320neo et A321neo ont vocation à remplacer ses Boeing 737NG, dont la moyenne d'âge avoisine actuellement les dix-huit ans, KLM a déjà commencé à améliorer l'efficacité de sa flotte d'Embraer depuis 2021 en y introduisant des E195-E2 (dix-huit en service). Sur le long-courrier, elle attend la livraison de nouveaux Boeing 787, ainsi que d'Airbus A350, qui ont vocation à remplacer ses plus anciens 777 et A330. Enfin, des A350F permettront de retirer des 747F du service et de moderniser la flotte cargo.