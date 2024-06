iGO Solutions va assurer la maintenance en ligne des Airbus d'Air Caraïbes et de French bee pendant 7 ans

iGO Solutions, coentreprise de Sabena technics, a remporté un nouveau contrat de 7 ans avec les compagnies aériennes Air Caraïbes et French bee pour assurer la maintenance en ligne de la totalité de leurs appareils gros-porteurs. Ces services seront fournis depuis la base industrielle d'iGO Solutions à Orly.



« Nous sommes ravis qu'Air Caraïbes et French Bee aient choisi iGO solutions pour la maintenance en ligne de leurs avions. Ces avions seront soutenus par une équipe expérimentée et totalement engagée, avec comme principes directeurs, la sécurité des vols, la fiabilité et la disponibilité » a déclaré Philippe Rochet, le Président du groupe Sabena technics.



« Choisir iGO Solutions, c'est aussi faire le choix pour nous de travailler avec un leader de la maintenance aéronautique et de continuer à prioriser la sécurité des vols, de nos passagers et de nos employés. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise et la fiabilité des équipes de chez Sabena technics » a pour sa part ajouté Christine Ourmières-Widener, la présidente des compagnies Air Caraïbes et French bee.



La flotte combinée d'Air Caraïbes Atlantique et French Bee est constituée aujourd'hui de 15 avions long-courriers Airbus, tous basés sur l'aéroport d'Orly : 5 A350-1000, 7 A350-900, 2 A330-300 et 1 A330-200.



Fondé en 2016, iGO Solutions est une joint-venture formée par Air France Industries, Sabena technics et le groupe Dubreuil, propriétaire des compagnies aériennes Air Caraïbes et French bee. La société assure des services de maintenance en ligne ainsi que des réparations légères pour les A330, A350 et Boeing 737NG.