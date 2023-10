Transport aérien : l'Espagne veut suivre la France dans sa politique de réduction des vols intérieurs

Le nouveau gouvernement espagnol veut adopter la même politique que la France en matière de vols intérieurs, même si l'efficacité de cette mesure reste toujours à démontrer au regard de son très faible impact sur les émissions carbone françaises, et sur le dérèglement climatique mondial de façon plus générale.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et Yolanda Diaz, la ministre du Travail par intérim et fondatrice de l'alliance des partis d'extrême gauche Sumar, ont annoncé conjointement le 24 octobre une série de mesures pour former un gouvernement de coalition avant le 27 novembre. Et parmi ces mesures figure l'interdiction des vols intérieurs en cas d'alternative ferroviaire directe inférieure à 2 heures 30, une décision éminemment politique calquée sur le décret en vigueur en France depuis le 23 mai.



Disposition de la loi Climat et Résilience de 2021, la suppression de certains vols intérieurs de courte durée...