« Ton Métier Au Quotidien » avec Cyril, technicien des Systèmes de navigation aérienne pour Groupe ADP

Aujourd'hui, nous vous embarquons pour un épisode spécial de nuit à l'aéroport d'Orly pour découvrir le monde lumineux du balisage. Pour découvrir ce domaine méconnu, nous serons guidés par Julien, manager des Systèmes de navigation aérienne pour le Groupe ADP et manager de Cyril, technicien des SNA, qui nous a présenté son métier-passion.



Et restez bien jusqu'au bout, vous découvrirez quelques minutes de visionnage bonus tout à la fin de la vidéo !



