C'est la fin du vol à vue pour le transport aérien

Il flotte comme un vrai parfum de confiance dans le monde de l'aérien depuis quelques semaines et les bonnes nouvelles s'accumulent, donnant toujours plus de visibilité à toute une chaîne de valeur qui a tant souffert durant la crise liée à la pandémie. Le récent accord à l'amiable trouvé entre Airbus et Qatar Airways, qui met un point final à un différend que je qualifiais d'ailleurs de « jeu perdant-perdant » dans un précédent éditorial, en est d'ailleurs l'une des dernières manifestations.



Car le transport aérien va enfin redevenir vraiment rentable en 2023, avec un niveau de trafic proche de celui de 2019 à partir du mois de juin. L'Asie va d'ailleurs logiquement tirer la croissance, avec les effets progressifs, mais implacables, qui sont directement liés à l'ouverture du marché chinois. La moitié des nouvelles capacités introduites dans le monde cette année viendront d'ailleurs d'Extrême-Orient.



Certes, de nouveaux freins sont...