Le tourisme international affiche une forte reprise depuis le début de l'année, mais des menaces planent encore

Selon le dernier Baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme international poursuit « sa reprise forte et régulière » après l'impact de la pandémie, en dépit de défis économiques et géopolitiques qui s'accumulent.



Ainsi, pour les cinq premiers mois de l'année, le tourisme international a connu un fort rebond avec près de 250 millions d'arrivées internationales. Ce chiffre correspond aux 77 millions d'arrivées enregistrées de janvier à mai 2021 et montre que le secteur a récupéré près de la moitié (46%) des niveaux d'avant la pandémie de 2019.



L'Europe et les Amériques dominent logiquement cette reprise, avec respectivement des progressions de +350% et +112% en comparaison de la même période l'année dernière, une période cependant très impactée par les restrictions de voyages qui étaient alors en vigueur.



L'Organisation des Nations Unies note aussi que les arrivées restent globalement inférieures respectivement de 36% et 40%...