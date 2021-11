« L'industrie aérienne est responsable de ne pas avoir expliqué aux clients comment les avions sont devenus plus performants », Sandrine de Saint-Sauveur, PDG d'APG

Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Sandrine de Saint-Sauveur, PDG d'APG.



Sandrine de Saint-Sauveur raconte l'histoire d'APG, son positionnement, le lancement de sa compagnie et ses perspectives de développement. Convaincue de la pertinence des opérations en région, plus proches des voyageurs et permettant de réduire leur empreinte environnementale, elle appelle à une vraie transparence sur l'empreinte de chaque voyage permettant un choix éclairé du consommateur, plutôt que de continuer à opposer dogmatiquement le train et l'avion.



Elle livre également son point de vue sur la campagne de dénigrement dont le secteur fait l'objet depuis quelques années maintenant.