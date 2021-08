« On l'a vu plusieurs fois, le bout du tunnel », Cédric Renard, directeur général France d'Emirates

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Cédric Renard, directeur général France d'Emirates.



Cédric Renard explique comment Emirates a fait face à la crise et comment la compagnie redéploie ses capacités, au gré de la levée ou du rétablissement des restrictions. Confiant sur la reprise de la demande des voyageurs haute contribution, il estime que le bout du tunnel est proche, Dubaï étant une destination ouverte et qui s'apprête à recevoir un nouveau coup de projecteur grâce à l'exposition universelle à partir d'octobre. Il évoque également la force du positionnement d'Emirates et ses engagements en faveur de la réduction de l'empreinte carbone de l'aviation.