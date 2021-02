Instabilité managériale à la tête de Tassili Airlines : 3 ans que ça dure

Depuis la disparition de Khalifa Airways en 2003, le transport aérien commercial en Algérie reste le monopole de l'Etat. En 1998, le gouvernement décidait de la création d'une deuxième compagnie nationale. Née d'une coentreprise entre Air Algérie et la Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures), Tassili Airlines devint une filiale à 100% du groupe pétrolier national en 2005. Ambitieux dans ses débuts, le transporteur a désormais du mal à trouver un bon capitaine.



Du transport spécialisé au grand public



A son lancement il y a 23 ans, Tassili Airlines a démarré ses opérations avec une flotte Dash8-200/400. Elle concentrait l'essentiel de ses activités au profit du secteur pétrolier en opérant des charters et navettes aussi bien en domestique qu'en international.



C'est en mars 2013 que Tassili Airlines a étendu son réseau au service du grand...