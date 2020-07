KLM : Feu vert de l'Europe au plan de soutien néerlandais

La Commission européenne a donné son feu vert aux Pays-Bas ce lundi pour pouvoir déclencher un soutien financier de 3,4 milliards d'euros destiné à la compagnie aérienne KLM pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus.



Cette aide, dont le financement avait été finalisé le 26 juin dernier, viendra s'ajouter à l'aide de 7 milliards d'euros de l'État français et destiné à Air France et à Air France-KLM. La Commission a rappelé qu'avec ses 36 600 salariés, KLM était le deuxième employeur privé aux Pays-Bas.



« Cette garantie et ce prêt de l'État fourniront à KLM les liquidités dont elle a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la pandémie de coronavirus », a expliqué Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne.



KLM bénéficiera ainsi d'une part d'une facilité de crédit renouvelable accordée par 11 banques et garantie à 90% par l'État pour un montant de 2,4 milliards d'euros et d'autre part d'un prêt directement accordé par l'État néerlandais pour un montant de 1 milliard.



Cette aide financière, qui va permettre à KLM de poursuivre ses activités, avait été conditionnée par l'État néerlandais, par exemple avec certaines clauses concernant l'emploi, les rémunérations variables des dirigeants et des cadres supérieurs, les dividendes, la gouvernance ou encore la qualité du réseau.



Pour rappel, la France et les Pays-Bas détiennent chacun une participation de 14% dans le groupe Air France-KLM.