Safran Seats s'associe à Universal Movement et présente ses solutions pour les voyages après-covid

En ce qui concerne ce dernier sujet, Safran Seats a lancé la suite « Travel Safe ». Destinée à assurer la distanciation sociale, elle comprend des équipements de séparation amovible comme « Ringfence » qui isolent chaque passager et des équipements sans contact (dispositif d'actionnement de porte automatique ou d'inclinaison du dossier à l'aide d'une pédale, par exemple). Ces produits seront proposés avec un choix de revêtements sélectionnés pour la facilité des opérations de nettoyage et désinfection.





En parallèle, Safran Seats lance un nouveau service qui lui permettra de réfléchir et développer des solutions de concert avec les compagnies aériennes, afin de répondre plus rapidement à leurs besoins de personnalisation, notamment pour adapter leurs équipements aux nouvelles exigences sanitaires qui émergent avec la crise du covid-19. Il s'agit de « Create with Safran Seats ».



Safran Seats met la main sur l'innovation de Universal Movement



Mais l'annonce la plus forte de Safran Seats est la conclusion de son partenariat exclusif avec Universal Movement. La société britannique a consenti à confier à l'équipementier français le développement et la production de son nouveau produit : Interspace.



Le concept Interspace avait été révélé au public en décembre dernier lors du RedCabin Aircraft Cabin Innovation Summit. Présenté sur un fauteuil de classe Premium Economy, sa caractéristique principale est d'intégrer deux ailes matelassées au dossier du siège, qui peuvent rester pliées ou se déployer pour offrir un soutien latéral amélioré au passager (permettant d'appuyer sa tête et ses épaules sur ce nouveau support pour dormir par exemple). Améliorant le confort, le système peut facilement être démonté pour être nettoyé.



Universal Movement avait indiqué cet hiver qu'il travaillait sur une version en classe économique. Son développement se fait désormais avec Safran Seats et intègre un objectif supplémentaire lié à la crise survenue entre temps : la sécurité sanitaire. Baptisée Interspace Lite, elle sera une adaptation d'Interspace et permettra de mieux délimiter l'espace entre les passagers et de verrouiller des sièges (centraux ou côté couloir) si besoin.





Tous les équipements présentés par Safran Seats seront disponibles à partir de l'été et adaptables sur tous types de sièges, argument déterminant pour leur permettre d'embarquer rapidement puisque les compagnies aériennes ne seront pas pressées d'investir dans de nouvelles cabines.

