Air Canada va licencier plus de la moitié de ses effectifs

Air Canada a annoncé vendredi le licenciement de plus de la moitié de ses effectifs en raison de l'effondrement de son activité consécutif à la pandémie de coronavirus. La première compagnie aérienne canadienne, qui a réduit ses vols de 95% en raison de la fermeture des frontières et des mesures de confinement, a décidé de réduire ses effectifs "de 50 à 60%", a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis par courriel. La compagnie, qui compte environ 38.000 employés, explique qu'elle ne prévoit pas un retour à la normale avant longtemps. "Nous avons donc pris aujourd'hui la très pénible décision de diminuer nos activités en fonction des prévisions, ce qui signifie malheureusement une compression de nos effectifs de 50 à 60 pour cent", soit au moins 19.000 personnes, selon Air Canada. Les effectifs actuels permettent d'opérer environ 1.500 vols par jour, assurés par 258 avions. "Dans la conjoncture actuelle, une exploitation d'une telle envergure n'est pas viable pour l'avenir", note Air Canada. "Nous agissons ainsi pour préserver notre trésorerie, faire correspondre la taille de l'entreprise au niveau de trafic attendu à moyen et à long terme et nous positionner afin de relancer notre croissance quand les affaires reprendront". Fin mars, la compagnie basée à Montréal avait mis au chômage technique plus de 16.500 employés, avant d'annoncer début avril qu'elle comptait les réembaucher grâce à un programme de subvention salariale mis en place par le gouvernement de Justin Trudeau. Ce programme a été prolongé vendredi jusqu'à fin août. Air Canada a suspendu la plupart de ses vols internationaux, y compris vers les Etats-Unis après l'annonce de la fermeture temporaire de la frontière entre ce pays et le Canada pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Elle continue de desservir l'ensemble du Canada, mais sur un nombre d'aéroports réduit. La compagnie indique avoir pris contact avec les syndicats pour la mise en oeuvre des licenciements, qui interviendront à partir de début juin.