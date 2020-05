Delta retire les Boeing 777 de sa flotte

Delta Air Lines simplifie sa flotte. Après avoir annoncé le retrait anticipé de sa flotte de MD-88 et MD-90 dès le mois de juin, la compagnie a décidé de sortir également ses Triple Sept d'ici la fin de l'année. Elle compte actuellement dix-huit appareils, qui ne seront plus en activité d'ici la fin de l'année, ce qui lui permet d'adapter ses capacités à une demande qu'elle attend plus faible en raison de la crise sanitaire mondiale.



Delta exploitait dix 777-200LR et huit 777-200ER. Les appareils ont entre dix et vingt et un ans de service mais la compagnie estime que leur dépréciation est trop importante. Lors de leur introduction, ils ont permis à Delta d'allonger son rayon d'action en lui donnant accès à Johannesburg depuis Atlanta ou à Sydney depuis Los Angeles. Mais aujourd'hui, c'est l'Airbus A350 qui doit reprendre ce rôle, en consommant 21% de carburant en moins par siège. En attendant, ils continueront de jouer un rôle essentiel dans les missions de rapatriement et d'acheminement de fret.



Delta avait également annoncé le départ de ses Mad Dogs d'ici le mois de juin, pour les mêmes raisons. La compagnie estime que son réseau et sa flotte vont se rétracter en raison de la crise liée à la pandémie de covid-19 et de la baisse importante et durable qui va s'ensuivre, la situation devant perdurer pendant deux ou trois ans.



Actuellement, 650 de ses appareils sont immobilisés et Delta perd 50 millions de dollars par jour. Elle poursuit donc l'analyse sa flotte et n'exclut pas de retirer d'autres appareils pour réduire, simplifier et moderniser encore son parc.