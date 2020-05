L'Indonésie vole au secours de sa compagnie aérienne Garuda

L'Indonésie prépare un plan d'aide d'un milliard de dollars pour sa compagnie aérienne nationale Garuda afin de lui éviter de succomber au coronavirus, a indiqué une responsable du gouvernement citée lundi par l'agence Bloomberg.



Le plan de sauvetage de la compagnie, qui a dû immobiliser une grande partie de sa flotte, consiste à restructurer une tranche de 500 millions de dollars de sukuk (obligations islamiques) et à lui fournir un prêt relais allant jusqu'à 500 millions de dollars pour ses besoins opérationnels des prochains six mois, a dévoilé la vice-ministre aux Entreprises publiques Kartika Wirjoatmodjo.



"Garuda demeure une bonne compagnie avec de bonnes perspectives", a souligné la responsable. "Son modèle économique restera robuste après la fin de l'épidémie", a-t-elle ajouté, citée par l'agence.



"C'est une discussion qui est toujours en cours", a commenté le PDG de la compagnie, Irfan Setiaputra, avant d'ajouter que le plan d'aide n'était "pas encore confirmé".



Garuda risquait de ne pas pouvoir rembourser une tranche d'obligations parvenant à échéance le mois prochain. La compagnie va proposer aux détenteurs de ces obligations d'étendre la maturité des titres de trois ans ou un paiement échelonné, a indiqué Kartika Wirjoatmodjo.



L'Etat indonésien détient près de 61% du capital de Garuda, qui a réduit temporairement les salaires de ses employés pour faire face à la chute de la demande de transport aérien provoquée par le coronavirus.



Garuda Indonesia et sa filiale Citilink disposent d'une flotte de plus de 200 appareils.



Un tribunal de Jakarta a condamné la semaine dernière l'ex-PDG du groupe Emirsyah Satar à huit ans de prison pour une affaire de corruption liée à l'achat de composants auprès des compagnies Airbus et Rolls Royce.