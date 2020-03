Coronavirus : SAS veut baisser ses salaires de 20% en raison du ralentissement de la demande

La compagnie aérienne scandinave SAS a indiqué mardi avoir ouvert des négociations pour réduire de 20% les salaires de ses employés, en raison du ralentissement de la demande provoqué par la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus. "La proposition initiale est de diminuer le temps de travail et les salaires de 20%", a indiqué à l'agence de presse suédoise TT une porte-parole du groupe, Freja Annamatz. Le transporteur scandinave avait déjà indiqué qu'il entendait recourir au chômage technique et au gel des embauches pour palier la réduction du nombre de ses vols. Ses vols vers Hong Kong, Pékin, Shanghai sont suspendus jusqu'au 30 avril. Les liaisons vers le nord de l'Italie devraient reprendre le 3 avril. Le Danemark, l'un des actionnaires du transporteur a annoncé mardi l'interdiction des vols directs vers l'Iran et des régions de Chine, de Corée du Sud, d'Autriche et d'Italie. Ce même jour, la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a indiqué qu'elle allait annuler environ 3.000 vols de la mi-mars à la mi-juin, soit 15% de ses capacités.