Abou Dhabi, nouveau terreau pour les low-cost aux Emirats

Abou Dhabi veut continuer à rivaliser avec le hub de Dubaï. Avec l'affaiblissement d'Etihad, la partie s'est déplacée sur le secteur low-cost. Après que la compagnie nationale a décidé de s'allier à sa compatriote Air Arabia, la société étatique Abu Dhabi Development Holding Company (ADDH) s'est associée avec Wizz Air pour lancer sa propre compagnie low-cost. Le rapprochement ne fait pour le moment l'objet que d'un accord de principe et ne se concrétisera qu'une fois obtenus l'approbation des autorités et le certificat de transporteur aérien.



Cependant, le projet a l'air plus concret que celui d'Etihad et Air Arabia. Il prévoit que Wizz Air Abu Dhabi soit créée sous la forme d'une co-entreprise, qui pourrait lancer ses premières opérations dès...