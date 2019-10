Le retrait des 737 MAX affecte les résultats d'Air Canada au troisième trimestre

La compagnie aérienne Air Canada a enregistré des résultats inférieurs aux prévisions au troisième trimestre en raison notamment des "répercussions défavorables" sur ses finances du retrait des Boeing 737 MAX de sa flotte, a annoncé mardi le transporteur. La première compagnie aérienne canadienne a réalisé un bénéfice net de 636 millions de dollars canadiens (439 millions d'euros) pour les trois mois achevés le 30 septembre, en baisse par rapport aux 702 millions dégagés sur la même période l'année dernière. Ramené par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice engrangé s'élève à 2,27 dollars par action, soit moins que les 2,35 dollars par action attendus par les analystes. Air Canada a retiré les Boeing 737 MAX de son planning jusqu'au 14 février 2020 et a loué deux Airbus A330 avec équipage pour "assurer une capacité suffisante pour la période hivernale", a précisé dans un communiqué Calin Rovinescu, PDG d'Air Canada. Mi-mars, ce modèle d'appareil a été immobilisé au sol au Canada et ailleurs dans le monde après l'accident d'un 737 MAX d'Ethiopian Airlines le 10 mars ayant fait 157 morts et celui d'un autre de Lion Air en octobre 2018 (189 morts). "Le retrait de 36 appareils 737 MAX normalement prévus durant notre saison de pointe estivale a eu des répercussions défavorables sur nos finances, notre réseau, notre gamme de produits et nos ressources humaines, et l'immobilisation au sol de ces appareils nous empêche de réaliser notre plein potentiel", a estimé M. Rovinescu. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 5,4 milliards de dollars un an plus tôt. Le PDG de la compagnie aérienne s'est par ailleurs réjoui de l'approbation fin août de l'offre d'achat par Air Canada de son concurrent montréalais, le voyagiste Transat AT.