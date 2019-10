Emirates n'attend plus ses Boeing 777X qu'en 2021 mais compte sur une flotte de 350 appareils

Emirates devait voir ses premiers 777X entrer en service en 2020. Le retard du programme, notamment occasionné par un problème sur les moteurs de General Electric, et un zèle accru de la FAA sur le processus de certification devraient reporter l'événement à 2021, a indiqué Tim Clark lors d'une intervention à Dubaï le 14 octobre. La compagnie attendait huit Boeing 777-9 l'année prochaine.



Emirates a passé commande pour 115 777-9 et 35 777-8. Ils seront équipés des nouvelles suites de première classe révélées au cours de l'édition 2017 du Dubai Airshow et déjà déployées sur une partie de la flotte de 777. La classe affaires sera similaire à celle de l'A380 et comprendra une zone de détente (sans douche...