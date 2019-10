« La crise du MAX montre une chose : les fondamentaux d'Air Canada sont sains », Jean-François Raudin

L'année 2019 est une année mouvementée pour Air Canada. Très touchée par l'immobilisation du Boeing 737 MAX, elle a réussi à sauver son deuxième trimestre et continue à travailler au maintien de son programme de vols par tous les moyens à sa disposition, tout en se préparant à son prochain grand événement : l'introduction des Airbus A220-300. Jean-François Raudin, le directeur général France d'Air Canada, nous décrit tous ces chantiers sur lesquels travaille sa compagnie.



Air Canada se prépare pour un grand événement : l'introduction de l'A220-300. Qu'en attendez-vous ?



L'A220 sera notre « game changer ». Le premier exemplaire arrive au mois de décembre et le second en janvier, dans la foulée. Il va nous permettre de...