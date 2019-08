WAC2019Aude LemordantLouis Vanel WAC 2019 : Aude Lemordant et Louis Vanel sur la première marche du podium et la France sacrée championne du monde de voltige aérienne par équipe Daphné Desrosiers IL Y A 4 HEURES | 968 mots © DR



Que ressentez vous à l'annonce de votre victoire ?



Aude Lemordant, triple championne du monde : Je suis très contente de conserver ce titre de championne du monde pour les deux prochaines années et de partager le podium avec Louis Vanel, qui est un très bon pilote et humainement exceptionnel. Aucune compétition ne se ressemble et l'on prend à chaque fois le risque de perdre ou de gagner. Notre principal concurrent, c'est soi même. Cette année, il y a eu de très belles batailles, ce fut difficile pour les femmes et une compétition très serrée pour les hommes. L'entraîneur, Patrick Paris, a une expérience énorme et a su encourager chaque pilote tout au long du championnat pour surmonter les différents aléas quotidiens.



Louis Vanel, champion du monde 2019 : C'est l'aboutissement de 2010 lorsque j'ai commencé à voler. Tout est arrivé très vite et c'est encore frais mais c'est génial ! Je ne réalise pas encore cette victoire d'autant plus que le dernier vol de la quatrième épreuve n'était pas mon meilleur vol. En sortant de l'avion, je pensais avoir perdu. Ce fut une surprise d'autant plus agréable quand j'ai découvert mon classement. Je garde les pieds sur terre tout en étant très heureux de cette victoire.





© FFA - Damien Bresson

Quelle a été votre gestion du stress au cours de ces championnats ?



Aude Lemordant : Je n'ai pas eu de chance. Plusieurs facteurs m'ont été défavorables. À commencer par le tirage au sort dès le premier jour lors de l'épreuve 1 où, finalement, je suis partie en premier malgré un ordre de passage initialement prévu au milieu des 61 participants. Puis il y a eu le « zéro » fatal lorsque j'ai omis deux figures. Un manque de chance car un Airbus A330 est passé au FL 70, et c'est impressionnant de voir le géant si proche de la verrière mais surtout, cela déconcentre. Le temps de revenir dans la boucle, j'avais raté un passage difficile où les risques d'erreur étaient importants. C'est comme ça : ce fut dur, il a fallu gérer la pression et ne rien lâcher.



Louis Vanel : Les trois derniers jours furent les plus éprouvants, d'autant plus que Mikhael Mamistov et Alexandre Orlowski sont des candidats redoutables. Pour gérer l'attente, je ne m'intéressais pas aux résultats. Sans Patrick Paris, l'entraineur national, je n'aurais pu savourer cette victoire car il a été vital dans la gestion de mon mental. C'est un super coach qui sait transmettre son expérience. Étant originaire de Cahors, je tiens à remercier particulièrement mon premier instructeur, André Salesses de l'aéro-club de Villeneuve-sur-Lot et Gilbert Julien qui m'a initié à la voltige ainsi que Mickaël Brageot qui m'a donné mes vraies premières leçons de voltige.





© FFA - Elodie Expert-Claudin

La France championne du monde par équipe... une surprise ?



Aude Lemordant : Nous travaillons ensemble tout au long de l'année, ce qui nous permet de bien nous connaître : on prépare les programmes, on briefe et debriefe ensemble pour une vraie synergie. C'est une très belle victoire car nous représentons un pays, et au delà du titre individuel, l'Équipe de France démontre une fois de plus son excellent niveau.



Louis Vanel : Il règne une super ambiance au sein de l'Equipe de France et grâce à Mika et Thomas Libaud avec qui je partage le même avion, on s'entraide mutuellement. La force de l'Équipe de France réside dans son excellent niveau, qui, comme l'histoire le démontre, s'enrichit de l'expérience de chacun afin de conserver son titre.



Laissons maintenant les pilotes se reposer pour l'épreuve de Free Style où ils pourront laisser exprimer tout leur savoir-faire au travers de figures libres sur un rythme effréné. L'aéroport Marcel-Dassault à Châteauroux vous attend nombreux samedi 31 août pour un meeting d'exception. Vous pourrez partager la victoire avec les champions du monde lors de la cérémonie de clôture prévue à partir de 18 heures. Les ambassadeurs de l'Armée de l'air seront présents avec la Patrouille de France, le Rafale Solo Display et son pilote, Babouc ainsi que l'EVAA bien évidemment où vous avez pu admirer leurs admirables prestations tout au long de ce championnat. Bien d'autres surprises vous attendent également mais laissez-vous emporter par la magie des avions et du souffle des hélices des vainqueurs.





© FFA - Florence Krust

Que d'émotions pendant ces championnats du monde de voltige aérienne. Et ce dès la première épreuve connue ! Le Russe Mikhail Mamistov prenait la première marche du podium et ne semblait ne pas vouloir la lâcher. Mais c'était sans compter sur l'équipe de France, qui, successivement a réalisé des scores incroyables et des remontées fantastiques lors des épreuves inconnues, gagnant chaque jour une première place au classement provisoire. La météorologie, tout comme les ordres de passage tirés au sort, ont maintenu une pression permanente sur les pilotes. L'équipe du Journal de l'Aviation a recueilli les premières impressions des champions du monde, Aude Lemordant et Louis Vanel., triple championne du monde : Je suis très contente de conserver ce titre de championne du monde pour les deux prochaines années et de partager le podium avec Louis Vanel, qui est un très bon pilote et humainement exceptionnel. Aucune compétition ne se ressemble et l'on prend à chaque fois le risque de perdre ou de gagner. Notre principal concurrent, c'est soi même. Cette année, il y a eu de très belles batailles, ce fut difficile pour les femmes et une compétition très serrée pour les hommes. L'entraîneur, Patrick Paris, a une expérience énorme et a su encourager chaque pilote tout au long du championnat pour surmonter les différents aléas quotidiens., champion du monde 2019 : C'est l'aboutissement de 2010 lorsque j'ai commencé à voler. Tout est arrivé très vite et c'est encore frais mais c'est génial ! Je ne réalise pas encore cette victoire d'autant plus que le dernier vol de la quatrième épreuve n'était pas mon meilleur vol. En sortant de l'avion, je pensais avoir perdu. Ce fut une surprise d'autant plus agréable quand j'ai découvert mon classement. Je garde les pieds sur terre tout en étant très heureux de cette victoire.: Je n'ai pas eu de chance. Plusieurs facteurs m'ont été défavorables. À commencer par le tirage au sort dès le premier jour lors de l'épreuve 1 où, finalement, je suis partie en premier malgré un ordre de passage initialement prévu au milieu des 61 participants. Puis il y a eu le «» fatal lorsque j'ai omis deux figures. Un manque de chance car un Airbus A330 est passé au FL 70, et c'est impressionnant de voir le géant si proche de la verrière mais surtout, cela déconcentre. Le temps de revenir dans la boucle, j'avais raté un passage difficile où les risques d'erreur étaient importants. C'est comme ça : ce fut dur, il a fallu gérer la pression et ne rien lâcher.: Les trois derniers jours furent les plus éprouvants, d'autant plus que Mikhael Mamistov et Alexandre Orlowski sont des candidats redoutables. Pour gérer l'attente, je ne m'intéressais pas aux résultats. Sans Patrick Paris, l'entraineur national, je n'aurais pu savourer cette victoire car il a été vital dans la gestion de mon mental. C'est un super coach qui sait transmettre son expérience. Étant originaire de Cahors, je tiens à remercier particulièrement mon premier instructeur, André Salesses de l'aéro-club de Villeneuve-sur-Lot et Gilbert Julien qui m'a initié à la voltige ainsi que Mickaël Brageot qui m'a donné mes vraies premières leçons de voltige.: Nous travaillons ensemble tout au long de l'année, ce qui nous permet de bien nous connaître : on prépare les programmes, on briefe et debriefe ensemble pour une vraie synergie. C'est une très belle victoire car nous représentons un pays, et au delà du titre individuel, l'Équipe de France démontre une fois de plus son excellent niveau.: Il règne une super ambiance au sein de l'Equipe de France et grâce à Mika et Thomas Libaud avec qui je partage le même avion, on s'entraide mutuellement. La force de l'Équipe de France réside dans son excellent niveau, qui, comme l'histoire le démontre, s'enrichit de l'expérience de chacun afin de conserver son titre.Laissons maintenant les pilotes se reposer pour l'épreuve de Free Style où ils pourront laisser exprimer tout leur savoir-faire au travers de figures libres sur un rythme effréné. L'aéroport Marcel-Dassault à Châteauroux vous attend nombreux samedi 31 août pour un meeting d'exception. Vous pourrez partager la victoire avec les champions du monde lors de la cérémonie de clôture prévue à partir de 18 heures. Les ambassadeurs de l'Armée de l'air seront présents avec la Patrouille de France, le Rafale Solo Display et son pilote, Babouc ainsi que l'EVAA bien évidemment où vous avez pu admirer leurs admirables prestations tout au long de ce championnat. Bien d'autres surprises vous attendent également mais laissez-vous emporter par la magie des avions et du souffle des hélices des vainqueurs. Les articles dans la même thématique WAC2019Aude LemordantLouis Vanel 26 AOUT 2019 Aviation légère et sportive World Aerobatic Championship 2019 : un marathon aérien sous facteur de charge

Le mercredi 21 août, le 30e championnat du monde de voltige aérienne a officiellement commencé sur l'aéroport international Marcel Dassault à Châteauroux (département de l'Indre). ... Lire la suite