Air New Zealand Le bénéfice annuel d'Air New Zealand dans un trou d'air AFP IL Y A 6 HEURES | 342 mots Air New Zealand a publié jeudi un bénéfice net annuel en baisse de 31% en raison de la hausse des coûts de carburant et d'une baisse de la demande intérieure. La compagnie aérienne néo-zélandaise a annoncé un bénéfice net de 270 millions de dollars néo-zélandais (155 millions d'euros) contre 390 millions de NZD un an plus tôt. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5,4 à 5,7 milliards de NZD. Le président d'Air New Zealand Tony Carter, qui avait lancé une évaluation des opérations après une baisse des prévisions de résultats en janvier, a néanmoins qualifié ces résultats de "solides". "Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint les objectifs fixés au début de l'exercice, mais le fait est que nous opérons dans un contexte différent pour la demande de ce qu'il était il y a 12 mois", a-t-il expliqué. "Etre parvenu à un résultat solide en dépit de ces turbulences en dit long sur le dévouement extraordinaire de nos employés." La compagnie, qui a annoncé un dividente final de 11 cents, a imputé en partie le recul de son bénéfice à une hausse des coûts de carburant de 191 millions de NZD. Air New Zealand a fait état d'un bénéfice avant impôt -son indicateur privilégié- en baisse de 31% à 374 millions NZD, et espère qu'il sera lors de l'exercice à venir situé dans la fourchette 350-450 millions NZD. La compagnie table sur une croissance de 7 à 8% de son activité long-courrier, à la faveur d'une nouvelle liaison à destination de Séoul en novembre, mais aussi de la création d'un vol Christchurch-Singapour. Le groupe compte en outre proposer davantage de vols vers Taipei et Chicago, en raison du succès de ces deux routes. Les articles dans la même thématique Air New Zealand 27 MAI 2019 abonné Compagnies aériennes régulières Air New Zealand devient cliente du Boeing 787-10

