ADP Ingénierie continue son expansion internationale

La vocation internationale d'ADP Ingénierie se confirme. La filiale du groupe ADP a remporté plusieurs contrats concernant des missions de design, d'études ou d'assistance technique, non seulement en outre-mer mais aussi auprès de grands aéroports internationaux. Elle travaille désormais sur plus de 140 projets.



Trois des nouveaux mis en avant par le groupe sont situés en Asie. ADP Ingénierie va ainsi intervenir sur l'aéroport Noi Bai de Hanoi dans le cadre d'une mission d'études de neuf mois portant sur l'expansion de l'aéroport et la réalisation de son schéma directeur à horizons 2030 et 2050. La filiale est déjà très engagée dans les projets autour d'Ho-Chi-Minh-Ville, où elle participera à la rénovation de l'aéroport actuel et à la conception du...