Emirates achève la reconfiguration de ses Boeing 777-200LR

Le chantier a été réalisé en interne par Emirates Engineering à Dubaï. Représentant un investissement de 150 millions de dollars, il a nécessité 160 000 heures de travail et a impliqué plus d'une trentaine de fournisseurs. Emirates précise qu'il a fallu en moyenne 35 jours pour reconfigurer chaque avion.



Les 777-200LR sont désormais tous dotés d'un aménagement biclasse de 302 places. A première vue, cela semble une dégradation par rapport à la configuration initiale de 266 places en configuration triclasse : la première classe (huit suites) a été supprimée et la classe affaires a été réduite de 42 à 38 fauteuils, tandis que la classe économique est passée de 216 à 264 places.



Cependant, la classe affaires s'est largement améliorée, principalement grâce à la suppression du siège du milieu : les appareils sont passés à une disposition 2-3-2 à 2-2-2. Le fauteuil est plus large, équipé d'un écran plus grand et du caractéristique minibar individuel. Il se déploie en lit full-flat et n'est donc plus incliné. A l'échelle de la cabine, les couleurs et les matériaux ont été modifiés (mais restent dans l'esprit un peu trop brillant de la classe affaires Emirates) pour donner une allure plus moderne et plus chaleureuse. Une zone de snacks pour sociabiliser a également été aménagée entre les rangées 5 et 6. Enfin, les coffres à bagages situés au-dessus de la rangée centrale ont été supprimés, augmentant l'impression d'espace.



Peu de détails ont été donnés sur la classe économique, qui a été rafraîchie et a gagné 48 places.



Emirates a par ailleurs indiqué que deux des plus anciens 777-300ER (A6-EMV et A6-EMX, tous deux livrés en 2003) quitteraient rapidement la flotte (EMV étant déjà sorti). Au total, sept 777 doivent être retirés du service cette année.





