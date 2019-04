Loft et suites en Business, Virgin Atlantic dévoile la cabine de ses Airbus A350-1000

Le premier espace que verront les passagers en entrant dans l'avion sera le Loft, la nouvelle déclinaison du bar de Virgin Atlantic. Le Loft est davantage conçu comme un salon où huit passagers peuvent se retrouver pour discuter, faire une réunion ou regarder un programme ensemble sur l'écran tactile de 32 pouces qui y est installé. Huit prises jack bluetooth peuvent y être branchées, reliant les casques à l'écran. Le Loft compte cinq places assises dotées de ceintures de sécurité, ce qui permet aux voyageurs d'y rester même lors d'un passage dans une zone de turbulences.



© Virgin Atlantic

La classe affaires a été entièrement revue. Virgin Atlantic a tiré un trait sur les fauteuils orientés vers le couloir et adopté une configuration plus classique, en chevrons tournés vers les hublots. Elle a opté pour le Cirrus de Safran Seats, qu'elle a fortement personnalisé, notamment en y intégrant une dose de mood-lighting individuel. Les fauteuils offriront un pitch de 44 pouces et se transformeront en lit plat - sans que les passagers aient à se lever, comme c'est le cas aujourd'hui. Le système de divertissement est accessible via un écran de 18,5 pouces, le plus grand de la flotte, et les passagers pourront s'y connecter en bluetooth - deux ports USB et une prise électrique sont également installés sur chaque siège.



L'intimité que peuvent rechercher les passagers sera garantie par une coque plus haute et des panneaux de séparation entre les sièges du milieu, ainsi que par une sorte porte à l'entrée de chaque suite qui a la particularité de ne se fermer que partiellement. Virgin voulait ainsi permettre cette intimité tout en conservant le contact passager - équipage.



La classe affaires comptera 44 fauteuils, disposés en 1-2-1.



© Virgin Atlantic

La classe Premium Economy comptera quant à elle 56 places, avec des sièges répartis en rangées de 2-4-2. Larges de 18,5 pouces et offrant un pitch de 38 pouces, ils seront dotés d'un écran tactile de 13,3 pouces, d'un appuie-tête ajustable et pourront s'incliner de 7 pouces. Pour cette partie de la cabine, Virgin Atlantic a choisi les sièges de Collins Aerospace.



© Virgin Atlantic

© Virgin Atlantic

Enfin, les 235 sièges de classe économique seront fournis par Recaro. Disposés en 3-3-3, ils seront sous le standard Airbus en termes de largeur avec 17,4 pouces. Le pitch sera de 31 pouces, sauf au niveau des premières rangées de la cabine où l'Economy Delight de 36 places offrira un pitch de 34 pouces. L'écran pour accéder au système IFE mesurera 11,6 pouces.



© Virgin Atlantic

© Virgin Atlantic

Les douze A350-1000 de Virgin Atlantic sont destinés à remplacer la flotte de Boeing 747, qui compte encore huit appareils. Ils doivent intégrer la flotte d'ici 2021. Les quatre premiers, livrés cette année, débuteront leur service sur le long-courrier avec les liaisons Londres (Heathrow) - New York (JFK) et Londres (Heathrow) - Atlanta. La formation des équipages a débuté à la fin de l'année dernière et est assurée par la Finnair Flight Academy à Helsinki. La première opératrice européenne de l'A350-900 forme ainsi la première opératrice européenne de l'A350-1000.



L'introduction de l'A350 va également marquer la disparition de la « Flying Lady » emblématique et inspirée des pin-up des années 30 et 40, au profit de « Flying Icons » devant représenter la Grande-Bretagne moderne dans toute sa diversité (hommes, femmes, de toutes origines).

Virgin Atlantic travaille en parallèle à l'établissement d'une coentreprise transatlantique élargie avec Delta Air Lines et son nouvel actionnaire Air France-KLM. Par ailleurs, elle s'apprête à ouvrir son réseau à une nouvelle région du monde avec la planification d'un vol vers Sao Paulo à partir de 2020. La liaison avec Londres sera réalisée en 787.



La compagnie exploite aujourd'hui quatorze A330 (quatre -200 et dix -300), dix-sept 787-9, ainsi que six A340-600 et huit 747-400 appelés à quitter la flotte.

