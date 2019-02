Air Vanuatu s'engage sur quatre Airbus A220

Cet accord scelle la première collaboration de la compagnie avec Airbus et fait d'Air Vanuatu la cliente de lancement de l'A220 dans la région Pacifique. Son CEO, Derek Nice, souligne que les A220 seront utilisés sur les routes domestiques et internationales que la compagnie exploite actuellement et que les appareils lui permettront d'étendre ses services dans la région.



Les A220 font en effet partie d'un projet plus vaste d'expansion, révélé à la fin du mois de janvier, et qui accompagne la volonté de l'archipel de développer son tourisme. Derek Nice avait alors déclaré, lors d'une intervention radiophonique, que sa compagnie prévoyait d'acquérir treize nouveaux appareils d'ici 2030, huit pour son réseau international et cinq de type Cessna Caravan pour son réseau domestique.



L'investissement est de taille pour une compagnie qui n'exploite aujourd'hui qu'un seul biréacteur, un Boeing 737-800, ainsi qu'un ATR 72-600 (son ATR 72-500 est immobilisé à la suite d'un accident en juillet 2018) et trois Twin Otter.





