Jet Airways sauvée par ses créanciers?

Jet Airways n'arrive pas à s'éloigner du gouffre au bord duquel elle se trouve depuis plusieurs mois. Ecrasée par une dette de plus d'un milliard de dollars, elle pourrait pourtant être sauvée par ses créanciers. Son conseil d'administration a approuvé la semaine dernière le plan de redressement provisoire dirigé par la banque (BLPRP) élaboré par la State Bank of India, qui propose une restructuration et la conversion de la dette en actions.



Ce plan doit encore être approuvé par les créanciers, les banquiers, Etihad et son fondateur Naresh Goyal ; la décision est attendue pour le 21 février. Il prévoit un redressement financier par des injections de capital, une restructuration de la dette et la révision des contrats avions ...