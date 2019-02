Fonds bloqués : Le Zimbabwe reste un dilemme pour les compagnies aériennes

Le Zimbabwe est constamment épinglé par l'IATA comme l'un des « mauvais élèves » dans le monde en matière de rapatriement des fonds issus des recettes de la vente des billets et services connexes des compagnies aériennes. Ce pays d'Afrique australe est devenu non rentable pour les transporteurs qui se rétractent progressivement.



Il se classe dans le Top 5 des marchés où les fonds sont bloqués à l'échelle mondiale à côté du Venezuela, de l'Angola, du Soudan et du Bangladesh. De 2015 à 2018, la dette du pays envers les compagnies aériennes est passée de 2,7 à près de 76 millions de dollars, selon l'Association Internationale du Transport Aérien. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les opérations de ...