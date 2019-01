Nouvelle étape pour la police du ciel suisse

Depuis le 1er janvier, deux F/A-18 Hornet des Forces aériennes suisses sont d'alerte à 15 minutes de 6 à 22 h, 365 jours par an, afin d'effectuer des missions de police du ciel. L'objectif est de disposer à l'horizon 2020 d'une capacité de réaction permanente, 24h/24 et 365 jours par an. Les avions et équipages d'alerte sont basés à Payerne.



Ce projet a été initié en 2009 et la première étape a été mise en oeuvre en janvier 2016, avec la mise à disposition de deux avions du lundi au vendredi, de 8 à 18h, 50 semaines par an. Un an plus tard, le dispositif a été étendu sur 52 semaines.



Un évènement a pu jouer dans l'accélération du processus : en février 2014, un 767 d'Ethiopian avait fait l'objet d'une tentative de détournement vers 5 heures du matin, l'avion avait finalement été escorté jusqu'à Genève par deux Eurofighter italiens et deux Mirage 2000C français. L'aviation suisse avait été pointée du doigt car les créneaux d'alerte étaient prévus uniquement de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.



La coopération transfrontalière prévoit des « accords de poursuite » en cas de mission d'interception, afin de pouvoir poursuivre une action au-delà des frontières nationales. L'armée de l'air effectue régulièrement des exercices de ce type avec la Suisse, mais également avec Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie.