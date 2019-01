L'US Air Force réceptionne son premier KC-46A

Attendu depuis de longs mois, le premier KC-46A Pegasus a été réceptionné par l'US Air Force le 9 janvier. Il devrait rapidement rejoindre la base aérienne de McConnell, dans le Kansas. Boeing indique par ailleurs que quatre avions seront prêts à être livrés sur la base de McConnell et quatre autres sur la base aérienne d'Altus, dans l'Oklahoma, à partir du mois de février. Neuf autres exemplaires sont entrés dans le processus des essais d'acceptation.



Initialement prévue en 2017, la livraison des 18 premiers ravitailleurs de nouvelle génération n'a cessé d'être reportée de mois en mois, en raison de difficultés industrielles, de retards dans les essais envol et de défaillances techniques. Dernier délai en date, la démission du secrétaire d'État à la Défense James Mattis, puisque son remplaçant temporaire Patrick Shanahan, ex-numéro 2 de Boeing, s'était récusé de toute décision à prendre concernant son ancien employeur.



La mise en oeuvre des avions par l'US Air Force ne sera pas exempte de défis, puisque les problèmes ne devraient pas être résolus avant trois à quatre années, selon Defense News. Parmi les points d'attention, des déficiences constatées au niveau de la perche de ravitaillement et du système de visualisation à distance. Defense News rapporte par ailleurs que selon les termes du contrat, l'USAF peut retenir jusqu'à 28 millions de dollars par avion sur la livraison - en attendant d'obtenir de Boeing des garanties sur la résolution des défaillances.



Sélectionné en 2011 par le Pentagone au détriment d'Airbus, Boeing doit livrer à terme 179 tankers à l'US Air Force. L'avionneur a déjà enregistré 52 commandes fermes : les deux premiers lots ont été signés en août 2016 (7 et 13 appareils), le troisième en janvier 2017 (15 appareils), le quatrième en septembre de la même année (18 appareils). Boeing a par ailleurs enregistré une première commande à l'export, avec l'acquisition de deux exemplaires par le Japon.