Delta Air Lines augmente sa commande d'Airbus A220 et prend des A220-300

Delta Air Lines a jugé que l'A220 répondait parfaitement à ses besoins de renouvellement de flotte et a décidé d'en prendre davantage. La compagnie américaine a annoncé le 9 janvier qu'elle avait ajouté quinze appareils à sa commande initiale, portant le nombre de ses engagements à 90 A220.



Par ailleurs, alors que l'accord portait initialement uniquement sur des A220-100, elle a cette fois elle a opté pour la version la plus longue de l'appareil, l'A220-300, et converti dans la foulée une partie de ses appareils déjà inscrits au carnet de commandes. Ainsi, elle attend désormais quarante A220-100 et cinquante A220-300 d'ici 2023.



Les A220-300 seront aménagés en configuration triclasse de 130 places. Le premier sera livré dès 2020 depuis les installations d'Airbus et de la SCACS (Société en commandite avions CSeries ou CSALP en anglais) à Mobile, en Alabama.



Delta Air Lines a déjà reçu ses quatre premiers A220-100 depuis la fin du mois d'octobre. Basés à LaGuardia, ils doivent entrer en service fin janvier - si les plans ne sont pas perturbés par le shutdown en cours aux Etats-Unis - et assureront des liaisons domestiques parmi les plus demandées. Les A220-100 sont également aménagés en configuration triclasse et peuvent accueillir 109 passagers (douze en classe affaires, quinze en Premium Economy et 82 en classe économique).