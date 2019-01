XL Airways change de modèle, reconfigure ses cabines et commande deux Airbus A330neo

XL Airways va beaucoup changer dans les prochains mois. Toujours à la recherche d'investisseurs, la compagnie française souhaite sortir de l'enlisement et va pour cela modifier sa stratégie et son modèle. Elle a décidé d'améliorer son service en intégrant une classe Premium Economy à ses A330 et en installant des écrans individuels sur les sièges. Par ailleurs, elle a commandé deux A330-900 auprès d'Airbus, qui vont venir rajeunir et agrandir sa flotte en 2020. L'objectif est de présenter un visage complètement nouveau d'ici dix-huit mois.



La transformation va débuter avec la rénovation des trois A330-200 et de l'A330-300 actuellement en service. D'ici l'été 2020, les appareils passeront tous d'une configuration monoclasse à une configuration biclasse, dotée d'une Premium Economy. ...