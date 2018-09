Le Paris Air Legend s'installe à Melun

Le meeting aérien Paris Air Legend se tiendra les 8 et 9 septembre sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Au programme du weekend, exposition statique et démonstrations aériennes de warbirds, mais aussi de quelques aéronefs des armées - dont la Patrouille de France, qui effectuera une démonstration le samedi, un passage le dimanche.



Le plateau aérien sera composé, entre autres, des traditionnels Curtiss P-36, P-40, Douglas DC-3, Skyraider, Catalina, Flamant MD312, Hawker Hurricane, Sea Fury, Noratlas, F-86 Sabre, Spitfire ou encore Yak 9.



Les avions des armées qui feront le déplacement pour l'occasion sont issus de l'armée de l'air, avec l'Alphajet Solo Display et la Patrouille de France, mais également de la Marine nationale, qui déploie quatre Rafale M.