Premier vol d'Eritrean Airlines vers l'Ethiopie

La compagnie aérienne Eritrean Airlines a effectué samedi son premier vol commercial à destination de l'Éthiopie, entre Asmara et Addis Abeba, marquant une nouvelle étape sur la voie du rapprochement entre les deux capitales, a annoncé le gouvernement érythréen. "Eritrean Airlines a commencé des vols réguliers vers Addis Abeba aujourd'hui (samedi)", a indiqué sur son compte Twitter le ministre érythréen de l'Information, Yemane Gebremeskel. Un premier avion, avec à son bord les ministres érythréens du Transport et du Tourisme, a atterri à l'aéroport Bole International d'Addis Abeba, où l'attendaient de hauts responsables éthiopiens. Les liens aériens entre l'Érythrée et l'Éthiopie avaient été rompus au début du conflit qui les avaient opposées entre 1998 et 2000, faisant quelque 80.000 morts, et qui avait débouché sur une longue période d'hostilité. Mais les deux voisins de la Corne de l'Afrique ont réussi ces dernières semaines un spectaculaire rapprochement. Ils ont signé le 9 juillet une déclaration commune mettant fin à près de deux décennies d'état de guerre. Ils ont depuis restauré leurs relations diplomatiques et les premiers vols commerciaux entre Addis Abeba et Asmara, conduits par Ethiopian Airlines, ont repris le 18 juillet. Actuellement, Eritrean Airlines, fondée en 1991 mais qui n'a effectué ses premiers vols qu'en 2003, dispose d'un avion en location, un Boeing 737. "La nouvelle route permettra d'étendre les vols régionaux de la compagnie vers Le Caire, Khartoum, Jeddah et Dubaï", a ajouté M. Yemane. Le mois dernier, le directeur général d'Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, avait annoncé son intention d'acquérir des parts dans Eritrean Airlines pour renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Ethiopian Airlines est l'une des compagnies d'Afrique à la plus forte croissance et a acquis ces dernières années des parts dans plusieurs autres compagnies du continent.