Un bilan « dans la moyenne » pour les exportations françaises d'armement

Le bilan annuel des exportations d'armement de la France se monte à 6,9 milliards d'euros pour l'année 2017, soit « dans la moyenne des années antérieures aux contrats export Rafale ». Après un pic à 16,9 milliards d'euros en 2015 (dû aux contrats Rafale) et une légère baisse à 14 milliards d'euros en 2016, le bilan 2017 est conforme à la moyenne 2007-2014, avec des chiffres oscillant entre 5 et 8 milliards d'euros.



Au premier rang des importateurs de matériels français en 2017, le Proche et le Moyen-Orient, qui ont concentré 60% des prises de commandes françaises, suivis par la zone Asie-Pacifique, qui plafonne à 17%. L'Europe et le continent américain représentent respectivement les 3ème et 4ème places du classement. Sur l'année écoulée, plus de la moitié des exportations de matériels militaires français ont été enregistrées dans les domaines ...